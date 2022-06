RUELLAND, Hélène



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 8 décembre 2020, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédée madame Hélène Ruelland, épouse de feu Jean-Guy Martel, fille de feu madame Alodia Robitaille et de feu monsieur Alphonse Ruelland. Elle demeurait à la résidence Les Jardins Lebourgneuf.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 9 juillet 2022, de 9 h à 12 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles pour la famille proche. Elle laisse dans le deuil outre son époux feu Jean-Guy, ses enfants: Francine (Paul Jones) et Louis (Julie Goulet); ses petits-enfants: David, Christine, Rébecca (Stephen Warde) et Philippe (Lily Champoux); ses arrière-petits-enfants: Isaiah et Juel; ses frères et sœurs: feu Maurice (feu Marguerite Boucher), feu Élodie, feu Robert (feu Aline Grenier), feu Thérèse, Paul-André (Louisette Carrier), feu Michel (feu Claudette Arial); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Charles (feu Françoise Beaulieu), feu Madeleine, feu Marie-Paule, feu Marguerite (feu Marc-André Sansfaçon), Jeannette, feu Raymond (Madeleine Chrétien), feu Louis-Philippe (Yvette Durand), feu Aurèle (Madeleine Noël) et Pierre (Colette Mangin) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la résidence Les Jardins Lebourgneuf et du Centre d'hébergement Saint-Augustin, pour les bons soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél.: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.