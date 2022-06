Des campings sur votre route vers le Saguenay et le lac Saint-Jean

Si dans votre choix de vacances en camping vous avez décidé de vous rendre au Saguenay ou au lac Saint-Jean, sur votre route, via la réserve faunique des Laurentides, deux campings peuvent être des arrêts intéressants à faire.

« Au fil des années, nous avons développé des infrastructures et des activités qui peuvent répondre aux attentes des amateurs de camping d’aujourd’hui, d’expliquer le directeur de la réserve, Mathieu Caron. Quel que soit le type d’équipements, nous sommes en mesure de les accueillir au camping La Loutre, et dans une proportion moindre, au camping Belle-Rivière. »

Alors, les campeurs qui se dirigent vers le Saguenay peuvent s’arrêter un soir ou deux au camping La Loutre, situé derrière l’Étape, accessible facilement par la route 175.

« Nous sommes situés à environ une heure de Québec, sur les bords du lac Jacques-Cartier, avec un accès à une belle rive sablonneuse, explique le directeur. Nous offrons 116 emplacements de camping à raison de 36 emplacements trois services, 49 emplacements deux services et 31 emplacements sans service. Pour les plus gros véhicules, il faut mentionner que les sites ont été mis en place selon le mode Pull Through, ce qui signifie que les gens peuvent entrer et sortir de leur emplacement plus facilement. Aussi, nous offrons une série de 10 prêts-à-camper Étoile, permettant aux gens qui n’ont pas d’équipement de camping, de pouvoir profiter du site. Tout y est. »

Pour accéder à ce camping, vous n’avez pas de route de gravier à faire. Aussi, vous êtes à proximité de l’Étape où se trouvent différents services qui pourraient vous être utiles.

DES ACTiVITÉS

Durant un séjour sur ce site, vous aurez accès à plusieurs activités pour les jeunes et les moins jeunes.

« Nous avons aménagé des sentiers pédestres qui amènent les randonneurs à un belvédère offrant une vue imprenable sur le lac Jacques-Cartier et les montagnes qui entourent le site. Il y a des aires de jeux pour les enfants, des tables de pique-nique sur la rive sablonneuse du lac, explique le directeur. Il y a aussi un terrain de volleyball et une aire de pétanque. Il est aussi possible de louer des vélos sur place. »

Pour les besoins essentiels, il y a des blocs sanitaires et une immense salle communautaire avec cuisine et autres équipements. Tout a été pensé pour vous offrir un séjour des plus agréables.

Naturellement comme le veut la coutume, qui dit réserve faunique dit pêche. Si le cœur vous en dit, vous aurez accès à 16 lacs très poissonneux qui sont rattachés au plan de pêche du camping. Sur place, des experts de la réserve pourront vous prodiguer des conseils et des trucs pour connaître du succès.

Finalement, ce camping représente un arrêt très intéressant sur votre route de vacances.

LE LAC-SAINT-JEAN

Photo courtoisie

Si vous décidez de vous rendre au Lac-Saint-Jean en empruntant la réserve, par la route 169, vous apercevrez le camping Belle-Rivière.

Situé au nord de la réserve, il est à quelques kilomètres de la ville d’Alma.

« Il est moins grand que le camping La Loutre, mais il peut quand même accueillir des campeurs voyageurs qui désireraient faire un arrêt durant leur périple vers le Lac-Saint-Jean, d’expliquer le directeur. Pour moi, je le considère comme une destination familiale par excellence parce que l’on y retrouve une aire de jeux pour enfants, des activités nautiques, une rive sablonneuse, la possibilité de faire du vélo et de la randonnée pédestre. Les gens qui le désirent pourront louer un canot, un kayak ou une chaloupe avec moteur. Il y a aussi un bloc sanitaire complet, dans lequel les campeurs trouveront les services dont ils pourraient avoir besoin. Du côté des emplacements disponibles, il y en a 41, dont 15 peuvent accueillir un véhicule récréatif. Nous avons aussi quatre tentes prêt-à-camper sur le site. »

Si vous désirez profiter de votre séjour pour taquiner la truite mouchetée qui foisonne dans les lacs de la réserve, vous ne serez pas en reste. En plus de pouvoir pêcher sur le lac devant le camping, vous avez la possibilité de pêcher sur un des 18 lacs à disposition des campeurs. La réputation de la réserve faunique des Laurentides concernant ses centaines de lacs remplis de truites mouchetées n’est pas surfaite. Vous aurez de quoi vous amuser et faire d’excellents repas.

♦ Alors, si vous désirez profiter des installations d’un de ces campings ou même des deux, vous pouvez obtenir des informations sur les coûts et services, vous trouverez vos réponses sur le site sepaq.com, sous l’onglet Réserve faunique des Laurentides. Vous pouvez aussi téléphoner au 1 800 665-6527.

Un service fort utile

La Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) offre maintenant un forfait d’assistance routière très intéressant à ses membres. En vous inscrivant à ce service, vous aurez droit au dépannage routier, au remorquage de votre véhicule ou encore vous aurez la possibilité d’obtenir des tracés routiers. Tous les forfaits incluent quatre appels de service par véhicule inscrit et l’aide à la préparation d’un voyage. Ces services sont offerts au Canada et aux États-Unis, 24 heures par jour, sept jours sur sept. Un élément très important à souligner : vous aurez une réponse en français. Pour obtenir des informations sur la présente promotion, les coûts selon les véhicules choisis et plus, il vous suffit de joindre la FQCC au 1 877 650-3722, poste 750. Vous pourrez alors ajouter l’assistance routière à votre adhésion.