BARRETTE, Robert



Au CHU, Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 juin 2022, à l'âge de 78 ans et 3 mois, est décédé monsieur Robert Barrette, conjoint de feu Thérèse Morissette, fils de feu madame Rolande Genest et de feu monsieur Arthur Barrette. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 13h30.Il laisse dans le deuil, ses beaux-enfants: Richard Boucher (Julie Dugal), Pierre Boucher (Jacinthe Bergeron), Pascale Boucher (Carl Fraser) et France Reny; ses beaux-petits-enfants: Marie-Christine Boucher, Simon-Alexandre Boucher, Anne Boucher, Anne Boucher, Ève Boucher, Camille Boucher, Audrey Fraser, William Fraser, Philippe Fraser, Antoine Villemure-Reny, Samuel Villemure-Reny et Nicolas Villemure-Reny. Il était le frère de: feu Gisèle Barrette, feu Colette Barrette, feu Réjean Barrette, feu Gérard Barrette, feu Marcel Barrette et de feu Jocelyn Barrette. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur dévouement.