LEMELIN, Nathalie Blouin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 juin 2022, à l'âge de 56 ans, je quittais ce monde, entourée de ma famille. J'étais la fille de feu M. Lucien Blouin et de feu dame Yolande Giguère, épouse de M. Fabien Lemelin. Je demeurais à Saint-Laurent, Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejour des funérailles, de 9h à 10h45.et de là au cimetière de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans. Je laisse dans le deuil mon époux, Fabien; mes enfants, Frédéric (Allison Roger) et Maryline (Jimmy Stapleton); mes petits-enfants, Anna-Ève, Lexa et Jake ; mes frères, mes soeurs, mes beaux-frères et ma belle-soeur : Claudette (Georges Gosselin), Raynald (Madeleine Labbé), Céline (Gilbert Couture) et André; mes beaux-frères et mes belles-soeurs de la famille Lemelin : Clément (Jocelyne Tremblay), Lucie (Guy Sauvageau), Linda (Alain Normand), Martine, Danny, Stéphane (Isabelle Séguin), Isabelle (Bernard Crépeau) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et autres petits enfants. Je remercie et garde une place spéciale dans mon coeur pour toute l'équipe du restaurant Le Moulin pour les belles années partagées avec vous tous. Je tiens également à remercier tout spécialement ma belle-soeur Linda Lemelin pour son dévouement, tous les services rendus et son accompagnement tout au long de mes soins à l'hôpital. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél. 418 683-8666.