VÉZINA, Pierre



À son domicile, le 15 juin 2022, à l'âge de 74 ans et 7 mois, nous a quittés Monsieur Pierre Vézina. Il était l'époux de feu Dame Chantal Ménard et il demeurait à Québec.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lasamedi jour des funérailles à compter de 10h30. Monsieur Pierre Vézina laisse dans le deuil ses filles : Anick (Pierre- Philippe Lessard), Valérie (Matthew Cloutier); ses petits-enfants: Émilie, Antoine; sa soeur Lucie (feu Ralph Reader); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ménard; ainsi que de plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la