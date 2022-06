ROCHETTE, Maurice



Au CHSLD Saint-Isidore, le 19 mai 2022, à l'âge de 96 ans et 7 mois, est décédé monsieur Maurice Rochette, époux de feu madame Jacqueline Beaupré, fils de feu monsieur Paul-Emile Rochette et de feu madame Blandine Jolicoeur. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants: son fils Clément (Brigitte Gonthier), sa fille Diane (Guy Pelletier); ses deux petits-enfants: Gabriel Rochette, Karine Rochette et ses deux arrière-petits-enfants; son frère Albert Rochette, ses sœurs: Yvonne Rochette, feu Jeanne D'Arc Rochette et feu Sœur Alice Rochette; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Blanche Beaupré (feu Henri Bélanger), feu Thérèse Beaupré (feu Maurice Mercier), feu Madeleine Beaupré (feu Arthur Beaudoin), feu Rose-Aimée Beaupré (feu Raymond Ruel), feu Paul-Emile Beaupré (Thérèse Chabot), feu Marie-Laure Beaupré, feu Jean Beaupré, Simone Beaupré (Maurice Blais) et Michel Beaupré (Floriane Faucher). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis, particulièrement monsieur Jean-Gilles Courtemanche, un bénévole hors du commun (et sa chienne Maya) qui l'a accompagné jusqu'au dernier moment de sa vie. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie (secteur Pintendre). La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Isidore pour les bons soins prodigués et d'avoir ainsi permis à monsieur Maurice de quitter cette terre dans l'amour, la sérénité, le respect et surtout en toute dignité.