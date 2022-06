CÔTÉ, Marie-Jeanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 2 juin 2022, est décédée entourée de l'amour de sa famille, madame Marie-Jeanne Côté à l'âge de 87 ans. Elle était l'épouse de Fernand Girard et la fille de feu Apollinaire Côté et de feu Albanie Martineau. Elle demeurait à Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 11h, enElle laisse dans le deuil, outre son époux Fernand, des 62 dernières années, ses enfants: Linda (Yvon Maltais), Diane, Ginette (Sylvain Caron) et Raymond (France Gingras) ainsi que ses petits-enfants: Keven Tremblay, Jonathan Caron (Jessica Aubin), Maxime Caron, Stacy Girard et Cindy Girard. Elle laisse également dans le deuil son frère: feu Rolland (Claudette Sirois) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard: feu Jean-Marie, Gisèle (Yves Germain), Lucille (feu Maurice Duchesne) et Yvon (Marie-Jeanne Lajoie) et plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements sincères au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à leur mère avec professionnalisme, amour et respect. Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la fondation pour la recherche de l'Alzheimer. Des enveloppes de dons seront disponibles sur place lors de la cérémonie.