LONGCHAMP, Denise Savard



À son domicile, le 18 juin 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Denise Savard, épouse de monsieur Yvan Longchamp. Elle était la fille de feu dame Carmen Plante et de feu monsieur Léopold Savard. Elle demeurait à Québec et a passé 55 ans à Saint-Émile.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvan; ses enfants : Denis (Manon), Nataly (Éric) et Martine (Sébastien); ses petits-enfants: Keven (Élodie), Maxime, Alexandra (Michael), Sarah-Kim, Mathew, Jade et Zoé; ses arrière-petits-enfants : Léa, Éli et John; son frère et ses sœurs : Jean-Claude (Charmaine), Nicole (feu Pierre), Claudette (Magella), Lise (Marc), Francine, Huguette, feu Linda (Jean-Guy) et Sylvie (Denis); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Guy (Gaétane), feu Diane (Raynald) et Yolande ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Manoir Sully pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.