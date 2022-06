CARON, Michel



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 juin 2022 à l'approche de ses 78 ans est décédé monsieur Michel Caron, époux de madame Noëlla Lacombe. Fils de feu dame Cécile Mercier et de feu monsieur Roch Caron, il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Claudel Bernard), Nancy (Sylvain Théberge) et Martine (Philippe Morin); ses petits-enfants: Maxim et Amélie Bernard, Érika (Samuel Hélie) et Yannick Théberge (Brenda Bélanger). Il était le frère et le beau-frère de: Jean-Léon Caron (Gisèle Lemieux); de la famille Lacombe: feu Monique (Roger Goulet), feu Raynald, Gilles-André (feu Alice Dion), feu Clément, Gaétan (Claire Badeau), Denis (Claudette Lepage), Clermont et Michel. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, autres parents amis(es). De sincères remerciements sont adressés au Dre Annie Mercier, aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'à ceux du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny, dont l'infirmière Claire De Coninck pour leur gentillesse, leur soutien, leur disponibilité et les excellents soins. Merci également à toutes les personnes qui ont visité Michel et apporté, aide, soutien et réconfort durant le cheminement de la maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, à Movember Canada, 119, avenue Spadina, C.P. 65, Toronto (Ontario), M5T 2T2 https://ca.movember.com/fr/donate/details/memberId/94 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 www.cancer.ca. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire à Cap-Saint-Ignace.