BIRON, Patrice



À l'IUCPQ, (Hôpital Laval), le 27 mai 2022, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédé monsieur Patrice Biron, époux de madame Réjeanne Fredette. Il était le fils de feu Gaudias Biron et de feu Robea Boucher. Il demeurait à Lévis, secteur St-Romuald. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Réjeanne, ses fils: Stéphane (Sylvie Sanschagrin et son fils Charles Savoie (Anu Abraham)) et Éric (Catherine Paradis et sa fille Clara Sévigny); Il était le frère de: feu Rosaire (feu Laurette Moreau), feu Marcel (Mariette Leclerc), feu Monique (feu Henri Moreau), Rita (Jean-Louis Béland), Mariette s.s.c.m, feu Ronald (Louise Gagné), feu Jean (feu Louisette Simoneau), feu Bruno, feu Donat, Angèle (feu André Lavertu; Gaston Garant), Dorice (Marc Couillard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fredette: feu Grégoire (Marie-Claire), feu Bernard (feu Marie-Rose St-Martin), feu Francine (feu Robert Godbout, feu Adrien Perrault), feu Jacqueline (feu Gilles St-Martin), Diane (feu Julien Allaire); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie l'équipe de soins palliatifs de l'IUCPQ (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera aule samedi 2 juillet 2022 de 19h à 21h30 età compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, (Fond Luce N. Auger pour les soins palliatifs). Site web: www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/DI2019/ La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire