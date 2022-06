MERCIER, Jeanne D'Arc



Au CISSS Alphonse Desjardins / de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juin 2022, à l'âge de 99 ans et 8 mois, est décédée madame Jeanne D'Arc Mercier, épouse de feu monsieur Robert Girard, fille de feu monsieur Eugène Mercier et feu madame Maria Picard. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à la, de 10 h à 13 h 15.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvon (Micheline Breton), André (Francine Audet), Ginette (Réjean Prévost), Francine (Gilles Boutin), feu Michel, Denise (Gilles Brisson), ses neuf petits-enfants et ses quinze arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Charles-Eugène (feu Annette Labbé), feu Napoléon (feu Jeanne D'Arc Patry), feu Maurice (feu Thérèse Beaupré), feu Robert (Clémence Bélanger), Edmond (feu Thérèse Fillion, Rollande Dumas), feu Paul-Émile (feu Yvette Laliberté), René (Eva Buissières), feu Gabrielle (feu Paul-Émile Blouin), feu Monique (feu Aimé Bélanger), Catherine (feu René Gosselin, feu Benoît Gonthier), Hélène (feu Eugène Côté), feu Mariette. Ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Gaston Girard (feu Gabrielle Picard), feu Yvette (feu Paul-Émile Godbout). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Charles Couillard pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à notre mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard 20 ave St-Georges St-Charles-de-Bellechasse GOR 2TO. La direction des funérailles a été confiée à la