BHERER, Ovide



Au CHUL, le 25 février 2022, est décédé monsieur Ovide Bherer, à l'âge de 94 ans, époux de Monique Lavoie, fils de feu dame Yvonne Tremblay et de feu monsieur Joseph-Élie Bherer. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse adorée; ses enfants : feu Danielle (feu Patrice Levesque), Linda, Johanne, Guy et Isabel; ses frères et soeurs : Thérèse (feu Jean-Yves Gauthier), feu Claire (feu Jean Bergeron), feu Julie (feu Jacques Poulin), feu Anita (Claude Lamoureux), Arcadius (Lise Ouellet), Edith (feu Manfred Waldemar Kruska), Raymond (Nicole Hallé), Joachim (Ginette Maltais), Yvon (Pierrette Villeneuve), Raynald (Claire Saint-Hilaire), feu Jean-Guy (feu Françoise Guay); ses petits-enfants : Julie, Michel, Audrey-Jade, David, Emmanuelle et Guillaume; ses arrière-petits-enfants : Charles, Antoine, Dominic, Laurent et Thomas; ainsi que sa belle-soeur : Françoise Lavoie. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs amies et amis de Forestville. Un merci spécial à toute l'équipe de l'urgence de l'hôpital le CHUL de Québec pour les bons soins prodigués.suivies d'une réception à l'Hôtel 71 au 71, rue Saint-Pierre, Québec, G1K 4A4.