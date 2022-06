Glissement de terrain: début des travaux de consolidation à La Baie

La sécurité sera augmentée autour du site où est survenu le glissement de terrain à La Baie, à Saguenay, où des travaux, qui n’étaient pas prévus au départ, sont en cours depuis jeudi matin afin de renforcer les digues qui ont été aménagées au bas de la pente.

Les travaux devraient se terminer lundi prochain au retour du long congé.

Les digues d’asphalte concassé qui avaient été érigées précédemment au bout des 8e et 9e avenues seront solidifiées.

«C’est des travaux pour se préparer pour les grands travaux qui vont débuter bientôt pour consolider la pente de façon définitive. C’est vraiment d’aller consolider ce qui avait déjà été mis pour éviter qu’il y ait des fuites si jamais il y avait un mouvement de sol. Pour que la circulation en bas fonctionne bien, pour éviter d’évacuer plus large», a expliqué Carol Girard, directeur du Service de sécurité incendie de Saguenay.

Depuis jeudi matin, les experts de l’équipe d’excavation JP Poulin se sont affairés à ajouter près de 500 blocs de béton en plus de 65 glissières de sécurité, communément appelées «Jersey».

«Ce qu’on vient faire dans le fond, c’est de réunir l’ensemble des digues pour compenser les lacunes qu’il pourrait y avoir. Donc on va installer des blocs de béton entre les maisons pour éviter que ça puisse descendre. Et on va ceinturer tout le long de la route aussi les digues avec des jerseys, donc des blocs moins gros pour pouvoir ceinturer tout ça pour faire en sorte que s’il y avait un mouvement de sol, ce sera beaucoup plus sécuritaire», a clarifié M. Girard.

Des travaux qui intriguent les passants

Un homme regardait de loin les experts à l’œuvre et jetait de nombreux coups d’œil dans le haut de la pente. Il habitait le secteur autrefois, bien avant que les événements aient lieu.

«J’ai déjà habité là il y a plusieurs années et je m’imagine que ça aurait peut-être pu m’arriver. C’est vraiment imposant», a-t-il expliqué.

«C’est surréel de voir autant de travaux comme ça!», s’est exclamé un homme qui regardait la maison de sa fille, où les experts s’affairaient à déposer de nombreux blocs de béton.

«Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Et s’ils font ça si gros que ça, c’est parce qu’il y a vraiment quelque chose de grave qui peut arriver », a-t-il ajouté.

Le risque qu’un autre glissement de terrain survienne est effectivement toujours imminent. Le directeur du Service de sécurité incendie se fait cependant rassurant.

«C’est sûr qu’au fur et à mesure qu’ils vont avancer les travaux pour aplanir la pente, le risque va carrément diminuer», a souligné Carol Girard.

Des résidences réintégrées

Près de 26 personnes peuvent maintenant réintégrer leur résidence. Les maisons visées par cette annonce sont situées sur l’avenue du Port, la 7e Avenue ainsi que la 6e Rue.

Selon les nouvelles données, le ministère des Transports du Québec a affirmé que ces résidences se trouvent à l’extérieur de la zone de mouvement de sol et sont donc hors de danger.

Quatre résidences en périphérie de la pente sont toujours sous analyse.

Un portrait plus clair des scénarios envisagés devrait être dressé au cours de la semaine afin de savoir si les occupants pourront éventuellement réintégrer leur domicile, a avancé M. Girard.

Pour ce qui est des cinq résidences qui seront démolies, les propriétaires avaient demandé s’ils pourraient avoir l’autorisation d’aller récupérer des effets personnels.

«On regarde ça, c’est une priorité, mais on ne peut rien affirmer, rien garantir pour l’instant parce que ce serait de donner de faux espoirs pour rien», a répondu le directeur du service incendie.

L’état d’urgence a d’ailleurs été prolongé par la Ville de Saguenay en vue du long congé.

«C’est un travail évolutif et c’est tellement suivi serré. Les experts travaillent sur le dossier chaque jour et au fur et à mesure que la situation évolue, on s’ajuste», a mentionné M. Girard.

Les travaux de consolidation devraient reprendre et se terminer lundi prochain.

Par la suite, les ingénieurs pourront s’affairer à aplanir la pente dans le but de la stabiliser de façon permanente pour qu’éventuellement, les familles qui n’ont toujours pas réintégré leur résidence puissent le faire.

Les experts visent le mois d’octobre, mais comme M. Girard l’a précisé, on ne sait jamais ce qui peut arriver.

Rappelons qu’un glissement de terrain est survenu à La Baie il y a un peu plus de deux semaines, emportant une résidence et forçant l’évacuation de 76 familles.