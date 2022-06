La Banque mondiale crée un fonds pour mieux prévenir et répondre aux pandémies

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé jeudi la création d’un fonds destiné à financer des investissements pour renforcer les capacités de prévention, de préparation et de réponse (PPR) aux pandémies, a annoncé l’institution.

• À lire aussi: Poilievre et Bernier protestent contre les mesures sanitaires à Ottawa

• À lire aussi: Être «pleinement vacciné», une formule qui «ne fonctionne plus», selon Duclos

• À lire aussi: 13 décès de plus dus à la COVID-19 au Québec

L’accent doit être mis sur les pays à revenu faible et intermédiaire et l’objectif est de lancer ce fonds à l’automne, a-t-elle précisé dans un communiqué.

«Le coût humain, économique et social dévastateur de la COVID-19 a mis en évidence le besoin urgent d’une action coordonnée pour renforcer les systèmes de santé et mobiliser des ressources supplémentaires», a souligné la Banque.

La Banque mondiale ajoute que ce fonds a été développé sous l’impulsion des États-Unis, de l’Italie et de l’Indonésie dans le cadre de leurs présidences du G20, et avec un large soutien du G20.

«Plus d’un milliard de dollars d’engagements financiers ont déjà été annoncés» pour ce fonds, dont des contributions des États-Unis, de l’Union européenne, ainsi que l’Indonésie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, Singapour, la Gates Foundation et le Wellcome Trust.

«La Banque mondiale est le plus grand bailleur de fonds pour la prévention, la préparation et la réponse (à la pandémie) avec des opérations actives dans plus de 100 pays en développement pour renforcer leurs systèmes de santé», a rappelé le président de la Banque mondiale cité dans le communiqué.

Le fonds dit FIF (pour financial intermediary fund) fournira un financement supplémentaire «à long terme pour effectuer le travail des institutions existantes en aidant les pays et les régions à revenu faible et intermédiaire à se préparer à la prochaine pandémie», a-t-il ajouté.

L’OMS est partie prenante du projet dans lequel elle apportera son expertise technique, a indiqué son président, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans le communiqué de la Banque mondiale.

Le FIF sera utilisé dans de nombreux domaines dont la surveillance des maladies.

Dans un communiqué séparé, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a qualifié ce fonds de «réalisation majeure qui aidera les pays à revenu faible et intermédiaire à mieux se préparer à la prochaine pandémie».

«Alors même que nous continuons à travailler pour mettre fin à la COVID-19, la décision d’aujourd’hui des actionnaires de la Banque mondiale contribuera à renforcer la capacité de prévenir, de détecter et de répondre aux futures pandémies, renforçant ainsi la sécurité sanitaire dans le monde, y compris ici aux États-Unis», a-t-elle souligné.

Une porte-parole de la Banque mondiale a par ailleurs indiqué à l’AFP que si la pandémie de COVID-19 n’était pas achevée au moment de la mise en œuvre de ce fonds, celui-ci pourrait soutenir à la fois la pandémie en cours et les futures.