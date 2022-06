La Coupe Stanley livrée par erreur chez le voisin

Un couple de Denver a eu droit à toute une surprise, lundi, quand un objet très particulier ne lui étant pas destiné s’est retrouvé à l’entrée de son domicile : la coupe Stanley remportée par l’Avalanche du Colorado la veille.

La chaîne locale de NBC a présenté l’histoire pour le moins étrange de Dmitri Rudenko et de Kit Karber, qui sont en fait les voisins de l’attaquant Gabriel Landeskog. Ainsi, un véhicule de livraison s’est présenté devant leur maison et a commencé à se diriger à reculons sur l’allée située sur le terrain des propriétaires. Le conducteur est ensuite sorti de son automobile et a ouvert la valise qui contenait le fameux trophée gagné la veille par les «Avs» face au Lightning à Tampa.

«J’ai été le premier à voir la voiture stationnée sur notre allée et elle a reculé, a expliqué Rudenko au réseau américain. La personne a ouvert la valise et j’ai aperçu le coffre. Je l’ai reconnu tout de suite, car j’avais regardé les matchs de la finale. À la blague, j’ai demandé s’il s’agissait de la coupe Stanley et l’homme a répondu oui!»

Les occupants ont précisé que la présence d’un arbre imposant devant son entrée a possiblement induit en erreur le livreur, le numéro de leur adresse pouvant être difficile à voir à partir d’une certaine distance.

«Ils se sont trompés d’un chiffre, a ajouté Karbler. Mais à cause de ce nombre, ce fut une chance pour nous!»

Effectivement, les fameux gardiens de la coupe ont fait preuve de gentillesse à l’égard de leurs interlocuteurs imprévus en leur laissant quelques minutes aux côtés du saladier d’argent avant qu’il ne soit remis au bon destinataire.