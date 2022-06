La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 1er juillet 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Tremblers and Goggles by Rank - Guided By Voices ****

Les progressions d’accord infusées de punk et les paroles surréalistes ravissent dans Tremblers and Goggles by Rank. Guided by Voices ne semble jamais à court d’inspiration. Comme si le chanteur Robert Pollard avait emmagasiné des progressions d’accords et des mélodies vocales pour les 30 prochaines années. Comme il l’a fait au cours des trente dernières. Surtout qu’en mars 2022, le groupe nous avait déjà donné le très bon Crystal Nun Cathedral. Pas grave. Les gars récidivent en nous propulsant dans un power pop avec ou sans nostalgie. Avec des envolées arpégées comme Alex Bell ou les variantes de vitesses dans Cartoon Fashion (Bongo Lake), on trouve enfin la concision qui a souvent manqué dans les albums précédents pourtant remplis de pépites mais éparpillés dans une surabondance d’airs plus modestes. Pas ici. En 10 pièces, Pollard et sa bande montrent qu’il n’ont jamais vu une page blanche de leur vie. Si Tremblers and Goggles by Rank vous donne le goût d’en savoir plus sur la discographie du groupe, bonne chance! Vous avez encore une trentaine d’albums studio à parcourir... (Stéphane Plante)

Household Name - Momma ***1/2

L’indie rock trempée dans le grunge agrémenté de voix féminines jouit d’une bonne cote par les temps qui court. Les Breeders ont de la relève. L7 aussi. Mais les filles de Momma ont seulement le goût de lâcher leur fou avec un rock efficace qui ne se prend pas la tête. Elles ne réinventent pas la roue mais au moins, elles la font tourner dans la bonne direction. Surtout avec Speedy 72 et Rockstar. (Stéphane Plante)

Planet Zero - Shinedown ***1/2

Préparez-vous à une salve gros riffs en béton - notamment sur la pièce titre - appuyé par une rythmique sans faille. Sans oublier la voix du chanteur Brent Smith, parfait véhicule pour relayer le constat dystopique martelé dans les couplets et refrains. On a pris soin d’entrecouper le pacing déjà chargé d’hymnes heavy de brefs interludes musicaux et de courtes narrations. Tout y passe : l’avenir de la planète, la santé mentale, la polarisation de la population américaine. (Stéphane Plante)

Medicine Singers - Medicine Singers ****

Ça a commencé par un jam impromptu à SXSW 2017 du groupe algonquin Estern Medecines Singers avec le guitariste Yonatan Gat, reconnu pour ses explorations musicales. Ça a donné la formation Medecine Singers, qui nous propose maintenant son tout premier effort. Et déjà, c’est incontournable. Si les musiciens s’amusent solidement avec des sons jazz et punk expérimental, tout en surfant sur des mélodies psychédéliques, ils ont aussi les pieds bien ancrés dans les chants et rythmes pow-wow. Beau mélange d’influences et univers musicaux, qui trouvent magnifiquement bien leur chemin à travers les traditions pour créer une musique intense et entière. (Mélissa Pelletier)

Tresor - Gwenno***1/2

Regard sur soi, sa condition féminine, sa maternité et son environnement, et sur ce que celui-ci peut impliquer pour les personnes qui l’entourent, Tresor est une porte ouverte vers les réflexions touffues de Gwenno, alias Gwenno Saunders. Introspectif et enveloppant, mais pas moins entraînant, Tresor s’appuie aussi sur l’influence d’écrivaines et d’artistes comme Phoebe Proctor, Maya Deren et Monica Sjöö. Et en cornique, s’il vous plaît. Pour ce troisième album psych-pop, l’artiste galloise tenait à mettre de l’avant cette langue si importante pour elle qui a failli disparaître, léguée par son père, le poète Tim Saunders. (Mélissa Pelletier)

