Le Festival d’été ignoré par Billboard

Le Festival d’été de Québec a reçu certaines des plus grandes vedettes internationales au fil des ans – des Rolling Stones à Metallica en passant par Sting, The Weeknd ou Lady Gaga –, mais ce n’est pas encore assez pour apparaître dans le classement des 50 plus grands festivals que vient de dresser le magazine Billboard.

Dans cette liste qui fait beaucoup de place aux festivals américains et qui est dominée par Coachella, on compte un seul événement canadien, le festival Osheaga de Montréal, au 22e rang.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que le FEQ est ignoré dans l’élaboration d’une telle sélection. En 2014, le magazine Rolling Stone ne l’avait pas inséré dans une liste de 40 festivals estivaux incontournables.

De toute évidence, le Festival d’été demeure l’un des secrets les mieux gardés sur le circuit des grands événements musicaux mondiaux.

« Nous sommes quand même un des seuls festivals où Rage Against the Machine va jouer cet été », soumet la directrice des communications du FEQ, Samantha McKinley.

Comment l’expliquer ? « C’est une question de contacts et de démarchage dans le marché », répond-elle, précisant que le FEQ a perdu, durant la pandémie, sa relationniste de presse pour les États-Unis.

Malgré cet oubli, le FEQ fera parler de lui dans les médias américains, car l’influent site web musical Consequence of Sound et Forbes ont confirmé leur présence à Québec, cet été.

« Consequence of Sound, ça fait 12 ans qu’on en rêve », dit Samantha McKinley.

Le 53e Festival d’été de Québec se tiendra du 6 au 17 juillet. Charlotte Cardin sera la vedette de la soirée d’ouverture. Luke Combs, Maroon 5 et Rage Against the Machine font partie des têtes d’affiche.