Le PIB du Canada en hausse de 0,3 % au mois d’avril

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a augmenté de 0,3 % au mois d’avril 2022 par rapport au mois précédent, selon les données de Statistique Canada publiées jeudi.

«La hausse a été principalement attribuable à l’extraction minière, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz ainsi qu’aux industries traitant directement avec le public», a expliqué l’agence fédérale.

Le secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz a enregistré un bond de 3,3 % en avril, devenant le taux de croissance mensuel le plus important depuis décembre 2020.

Les industries productrices de biens ont progressé de 0,9 % et celles de services de 0,1 % pour le quatrième mois de 2022.

Les services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 4,6 % en avril et sont donc en hausse pour un troisième mois de suite au Canada.

«Les services de restauration et les débits de boissons ont affiché une hausse de 3,5 %, sous l’effet d’un accroissement de l’activité dans l’ensemble des provinces et des territoires. À la suite de cette troisième augmentation mensuelle consécutive enregistrée en avril, le sous‐secteur a dépassé son niveau d’activité observé avant la pandémie de COVID‐19», a-t-il été précisé.

Même son de cloche du côté des arts et des spectacles, dont le secteur a enregistré une hausse de 7 %.

À l’inverse, les services immobiliers et de location ont fait face à une baisse de 0,8 % en avril, soit le plus important recul mensuel depuis avril 2020.

La finance a aussi reculé pour la première fois en 10 mois. «Comme la banque centrale canadienne a mis fin à l’assouplissement quantitatif et a haussé le taux du financement à un jour en avril, l’activité dans les marchés des obligations et des autres instruments financiers a ralenti», selon l’agence fédérale.

Le PIB réel du pays a toutefois diminué de 0,2 % en mai, selon les renseignements anticipés de Statistique Canada.