Les concepteurs de Spherik « sortent du moule »!

Le manufacturier québécois Spherik est heureux de dévoiler son plus récent modèle de fat bike en carbone révolutionnaire, le SFC, qui se distingue par une rigidité mieux contrôlée, mieux adaptée aux différentes tailles de pilotes. « Les petits cadres SFC offrent donc une flexibilité sans précédent aux pilotes plus légers, tandis que les personnes de grande taille bénéficient d'une rigidité accrue, parfaitement adaptée à leur masse. » nous dit Dominique Faure, président et concepteur. Des tests dans le rigoureux hiver québécois ont permis de vérifier l’efficacité du concept. Le SFC s’est avéré léger, maniable, agréable à piloter, livrant des sensations inédites aux cyclistes de petite ou de grande taille. Dès l’automne 2022, tous les détaillants Sphérik offriront le SFC en trois montages.

►Les détails sur spherikbike.com