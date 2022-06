«Les minions 2: il était une fois Gru»: voir la vie en jaune

Mignons, vous avez dit mignons? Oui! Et avec la trame sonore des années 1970, il flotte dans l’air une ambiance de karaoké...

Gru (voix de Steve Carell en version originale) a très exactement 11 ans trois quarts. Son rêve est, encore et toujours, de devenir LE méchant, le meilleur de tous les méchants. De fait, lorsque le groupe des Vicious 6 - Belle Bottom (voix de Taraji P. Henson), Nun-chucks (voix de Lucy Lawless), Strong Hold (voix de Danny Trejo), Jean Clawed (voix de J.C. Van Damme) et Svengeance (voix de Dolph Lundgren) se débarrassent de Wild Knuckles (voix de Alan Arkin), l’un de leurs membres après avoir volé un collier de prix, Gru décide de passer une entrevue de sélection.

Mais, malgré d’étonnantes prouesses pour son âge – comme de recouvrir tous les clients d’une concession de cinéma de fromage –, il est refusé. Son idée? Voler au groupe le fameux collier afin de démontrer ses aptitudes hors du commun. Aidé de ses indéfectibles Minions – Kevin, Stuart, Bob et Otto, le nouveau venu redoutablement adorable –, Gru s’embarque alors dans une aventure aussi débridée qu’amusante.

Michelle Yeoh prête sa voix, avec un humour d’autant plus savoureux que l’excellent «Tout, partout, tout à la fois» est sorti en mars dernier, à une maître de kung-fu, art martial auquel elle initiera Kevin, Stuart et Bob avec le joyeux délire qu’on imagine.

Car tout ce qui a fait le succès des trois «Détestable moi» et du «Minions» précédent – qui ont rapporté 3,4 milliards $US au box-office, faut-il le rappeler? – est présent dans «Les minions 2: il était une fois Gru», reporté depuis deux ans. L’attente en valait la peine, les gags à foison, tant pour les petits que pour les grands, les moments attendrissants, les séquences d’action – notamment celle dans Chinatown, impeccable de couleurs – et la trame sonore parfaite – incluant «You’re No Good», «Fly Like an Eagle», «Funkytown», une version surprenante de «Bang, Bang», «Born to be Alive» et bien d’autres – font de ce nouveau long métrage une réussite totale.