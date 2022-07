Mathieu Olivier passe aux Blue Jackets

Le joueur québécois Mathieu Olivier a été échangé des Predators de Nashville aux Blue Jackets de Columbus, jeudi.

Les Jackets ont confirmé la transaction par voie de communiqué. Ils ont envoyé un choix de quatrième ronde au prochain repêchage en retour du robuste attaquant.

Olivier est le seul joueur dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey à être né dans l’État du Mississippi. Son père, le Québécois Simon Olivier, évoluait avec les Sea Wolves du Mississippi, dans l'ECHL, lorsqu'il est venu au monde.

Mathieu Olivier s’exprime toutefois en français et se considère comme Québécois. Jamais repêché, il a passé la dernière saison entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. En 48 rencontres en carrière dans le circuit Bettman, il a inscrit trois buts et sept points, en plus d’avoir passé 88 minutes au cachot.

Il écoulera en 2022-2023 la dernière saison d’une entente de deux ans à un volet, qui lui rapporte 750 000 $ par campagne.

L’ailier de 25 ans est un ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a évolué avec les Wildcats de Moncton, les Cataractes de Shawinigan et le Phoenix de Sherbrooke.