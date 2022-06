Météo au Québec: temps chaud et humide pour vendredi

Le temps s’annonce chaud et humide pour la journée du déménagement avec des températures de près de 30 degrés dans le sud et le centre du Québec.

En attendant, le temps sera ensoleillé jeudi à Montréal et ses environs avec des températures de 25 degrés en mi-journée, alors que dans les secteurs de l’ouest des averses sont attendues avec des risques d’orages.

Dans le centre de la province, Environnement Canada prévoit pour jeudi un temps généralement nuageux, tandis que dans les secteurs un peu plus au nord comme le Saguenay l’on s’attend à plus de soleil et des températures saisonnières.

Les températures seront dans les normales de saison de 23 degrés avec humidex à Québec, en Estrie et en Beauce, selon les prévisions de l’agence fédérale qui anticipe de possibles averses passagères par endroits.

Les secteurs de l’est du Québec, notamment le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, connaîtront des fortunes diverses, entre averses matinales, temps nuageux et alternance de soleil et de nuages selon les endroits.

Pour la journée de vendredi, le ciel sera couvert avec un temps généralement nuageux, mais chaud et humide, pour la plupart des secteurs, alors que des éclaircies pourront faire leur apparition dans l’est de la province.