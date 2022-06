Onhwa’ Lumina ouvre ses portes à wendake

Lancé le 21 juin pour commémorer la Journée nationale des peuples autochtones du Canada, Onhwa’ Lumina est le premier de la série de parcours nocturnes présenté dans la Capitale-Nationale. L’expérience multimédia illumine Wendake, combinant la magie de la lumière, du son, de la scénographie et des projections vidéo pour mettre en lumière la culture et le patrimoine de la Nation huronne-wendat. Créé en étroite collaboration avec le Conseil de la Nation huronne-wendat et Tourisme Wendake, Onhwa’ Lumina s’inspire des pratiques traditionnelles et des modes de vie ancestraux. La musique, la danse et une trame narrative accompagnent les visiteurs tout au long du sentier de 1,2 km.

►onhwalumina.ca