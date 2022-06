Piégée dans un braquage de banque, une femme a eu la frousse de sa vie

Témoin malgré elle du braquage sanglant de banque mardi à Saanich, en Colombie-Britannique, une femme de Langford est encore sous le choc.

Shelli Fryer, une retraitée de 59 ans, était dans le bureau du directeur de succursale de la Banque de Montréal (BMO) lorsque les assaillants ont fait irruption vers 11 h, alors qu’une vingtaine de personnes entre clients et employés se trouvaient à l’intérieur.

La quinquagénaire a à peine a-t-elle échangé pendant une minute avec le banquier qu’une grande explosion a été entendue, provoquant une panique générale à l’intérieur de l’établissement.

«Je regarde autour de moi et je vois tout le monde s’est mis à terre», a-t-elle raconté au «Times Colonist». Mme Fryer s’est cachée derrière une chaise, avant d’apercevoir un des assaillants avec un fusil d’assaut et portant une cagoule.

L’un des braqueurs a intimé l’ordre au directeur de lui remettre la clé du coffre-fort et c’est à cet instant qu’elle a profité pour prendre son téléphone portable. «J’ai pris le téléphone et appelé le 911», a narré Mme Fryer.

Paniquée, la retraitée a chuchoté au téléphone qu’elle laissé ouvert, espérant que les répartiteurs ne parlent pas. Fryer a été sommée par l’assaillant de le suivre dans le couloir, mais subitement des coups de feu ont éclaté après l’arrivée des policiers.

«Nous n’avons rien entendu du tout. Pas de sirènes. Nous ne savions pas ce qui se passait», a ajouté Mme Fyrer, encore sous le choc, selon «Times Colonist».

Les deux suspects ont été abattus et six policiers blessés, mais personne n’a été blessé parmi les employés et les clients de la banque lors de ce braquage sanglant qui a mal tourné.