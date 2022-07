Rosés d’ici et d’ailleurs pour le début des vacances

Pas d’aéroport ni de files d’attentes pour moi. Parfois, un verre de rosé suffit à me faire sentir en vacances. Surtout s’il est délicieux, comme ceux-ci.

Santé!

Clos Bellane, Côtes du Rhône 2021, Altitude, France

21,95 $ - Code SAQ 12513567 – 13 % - <1,2 g/L – Biologique

Les vignes de grenache qui composent ce rosé de Stéphane Vedeau sont cultivées en bio, à une altitude de 410 mètres sur la commune de Valréas, l’un des secteurs les plus élevés et les plus frais du Rhône méridional. Vedeau les vinifie avec les levures indigènes et signe d’année en année un vin d’une grande pureté. La fraîcheur est à son paroxysme en 2021, année à la météo pour le moins atypique, et le vin étonne par sa vigueur, sans sacrifier la complexité aromatique et l’amertume, essentielle à sa longueur et à son potentiel gastronomique. Un rosé sérieux. À ce prix, faites-en des réserves pendant qu’il en reste. Il partira vite!

**** $$

Côte de Champlain, Coquillages Rosé 2021, IGP Vin du Québec

15,10 $ - Code SAQ 14575294 – 11,5 % - <1,2 g/L

Ne vous fiez pas à son étiquette vieillotte. Ce vin rosé composé de seyval noir, de frontenac gris et de vidal est une très belle addition au répertoire de la SAQ. L’attaque en bouche est fraîche, presque saline, avec de jolis amers qui mettent en lumière des petits fruits rouges et de la pêche. Sec, droit, original et on ne peut plus recommandable à 15 $ et des poussières. Une belle découverte à faire pour le week-end!

*** $ 1⁄2

Domaine Léoube, Côtes de Provence Rosé 2021, Love by Léoube, France

27,05 $ - Code SAQ 13711901 – 13 % - 1 g/L – Biologique

Léoube surplombe la commune de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, elle même située au bord de la Méditerranée. Cinsault et grenache (plus une pointe de mouvèdre) sont cultivés en bio et donnent un vin rosé tout ce qu’il y a de plus provençal. L’acidité joue en retrait, mais la bouche est saline et désaltérante. Les fruits blancs et rouges se mêlent aux notes de fleurs et d’amande fraîche, la bouche est cristalline et élégante. Tout juste arrivé à la SAQ. C’est l’un des meilleurs rosés de l’été.

**** $$ 1⁄2