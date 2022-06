Sur le tapis rouge du Capitole

C’était soir de première, mercredi, au Capitole, pour l’adaptation de la comédie musicale Rock of Ages. Plusieurs personnalités ont foulé le tapis rouge, dont le metteur en scène Joël Legendre, Luce Dufault, venue voir sa fille Lunou dans le rôle de Sherrie, Patrick Normand, le chanteur français Vincent Niclo, Mike Gauthier et les Académiciens Laurie Déchène, Jérémy Plante, Matt Moln et Jacob Roberge. Le spectacle tient l’affiche au Capitole jusqu’au 7 août.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Joël Legendre, le chanteur français Vincent Niclo et Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Les Académiciens Matt Moln, Laurie Déchène, Jérémy Plante et Jacob Roberge.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Joël Legendre et Luce Dufault.