Tour de France: Michael Woods veut passer à l’histoire

COPENHAGUE | Le cycliste Michael Woods veut passer à l’histoire en devenant le premier Canadien depuis les années 80 à remporter une étape du prestigieux Tour de France.

Après deux victoires au Tour d’Espagne, une victoire sur Milan-Turin, un podium au championnat du monde et une 5e place aux Jeux de Tokyo, «Rusty» recherche toujours l’ultime consécration. Le cycliste de 35 ans souhaite obtenir la victoire que les amateurs n’oublieront pas. Et lui aussi.

Père de deux jeunes enfants, Woods est toujours au sommet de sa forme, mais il sait qu’il ne roulera pas encore dix ans chez les pros.

Près de 35 ans

«C’est ce qu’il me manque et c’est important pour moi. Pour l’équipe aussi c’est l’objectif. Je crois que c’est possible. J’ai manqué des opportunités par le passé avec des chutes. Si je reste sur le vélo, j’ai une chance de gagner», explique le natif d’Ottawa.

Pour les férus de statistiques, le dernier Canadien à remporter une étape de la Grande Boucle était Steve Bauer en 1988. Deux ans auparavant, Alex Stieda avait fait la même chose. Depuis, Ryder Hesjedal a gagné le Giro en 2012 et obtenu deux succès en Espagne, mais rien au Tour de France.

L’an dernier, lors de la 14e étape, Woods avait endossé le maillot à pois de la montagne malgré une autre chute.

«Je sais comment gagner une étape de grand tour mais en France, c’est un autre niveau. Froome n’a jamais terminé un tour sans une chute. Avec des étapes compliquées comme celle de Roubaix (la 5e), ça sera plus dur. Et s’il pleut, ça sera dégueulasse!», a lancé Woods dans la langue de Molière.

Le classement général ne sera pas une priorité pour lui cette année et il pourrait céder un peu de terrain en début d’épreuve afin d’obtenir plus de latitude de la part du peloton s’il tente une échappée.

Froome n’abandonne pas

Au Danemark, la conférence de presse de l’équipe Israel-Premier Tech a fait salle comble jeudi, notamment en raison de la présence du Danois Jakob Fuglsang et de la star Chris Froome, quatre fois champion sur les Champs-Élysées en 2013, 2015, 2016 et 2017.

Photo Jean-Francois Racine

Sans résultat depuis une terrible chute qui aurait pu le tuer sur le Dauphiné 2019, Froome cherche toujours à retrouver son niveau d’antan malgré ses 37 ans. Motivé par ses chiffres et sensations, il a exclu l’idée de prendre sa retraite au terme de la présente saison.

Photo Jean-Francois Racine

«Surtout avec les grands progrès que j'ai constatés, cela me donne beaucoup d'espoir pour continuer à aller de l'avant.» Vrai ou faux, on sent quand même toujours la passion chez ce grand maigre né au Kenya. En 2022, c’est même l’entraîneur montréalais Paulo Saldanha qui s’occupe de l’ancien champion. Un peu méconnu du grand public, Saldanha est aussi un proche collaborateur de Woods depuis de nombreuses années.

La filière canadienne

Devant les médias, le copropriétaire Sylvan Adams a également suggéré à Woods de recruter Antoine Duchesne afin de réunir tous les Canadiens.

Photo Jean-Francois Racine

«Ce n’est pas mon emploi de faire ça mais ça serait cool. Je suis très fier de cette équipe et très fier du cyclisme canadien en ce moment. Avec quatre coureurs, c’est un record», a répondu son poulain et ami.

Michael Woods a déjà ciblé sur son calendrier la 7e étape au sommet de La Planche des Belles Filles. Avant de quitter, le cycliste a répété qu’il voulait revenir s’établir au Québec avec sa famille au terme de sa carrière.

«C’est au Québec que j’ai commencé ma carrière. C’est l’endroit que j’aime le plus au Canada et je faisais mes entraînement dans le parc de la Gatineau.»

Deux partenaires québécois solides et durables

Après une période plus sombre pour les espoirs canadiens, la structure mise en place par deux associés aux poches profondes laisse entrevoir un partenariat d’affaires solide et durable pour le cyclisme canadien.

Si plusieurs équipes du WorldTour sont constamment à la recherche de nouveaux commanditaires pour boucler leur budget de quelques dizaines de millions chaque année, l’association récente entre l’homme d’affaires Sylvan Adams et le président et actionnaire majoritaire de Premier Tech de Rivière-du-Loup, Jean Bélanger, semble être promise à un bel avenir.

Photo Jean-Francois Racine

En fait, les deux hommes parlent déjà d’une entente à long terme pour voir éclore et briller nos talents locaux sur le plus grand circuit au monde. À moins d’une mésentente, il ne s’agit pas d’un jouet pour deux ou trois ans.

Une chance

«Nous avons un intérêt à devenir la maison pour les coureurs canadiens et québécois. J’ai deux nationalités. J’ai été élevé au Québec et maintenant je demeure en Israël. Je trouve ça très normal de cultiver nos talents et de leur donner la chance d’atteindre le plus haut niveau du sport» explique le philanthrope Adams.

Il y a une dizaine d’années, la défunte équipe Spidertech de Steve Bauer avait permis de développer plusieurs cyclistes mais l’aventure a pris fin brusquement en 2013. Depuis ce temps, Adams reconnait que certains athlètes ont abandonné le sport par manque de soutien. «Certainement. Il n’y avait pas de place pour eux», dit-il sans détour.

Sans ouvrir son jeu, le patron pourrait être intéressé par le nouveau champion élite Pier-André Côté. «Ce n’est ni Jean ni moi qui fait ce boulot, mais tout ce beau monde est sur le radar de l’équipe», résume Sylvan Adams.

À long terme

En entrevue, le pdg de Premier Tech a aussi utilisé plusieurs fois l’expression «à long terme». «Si on s’associe, ce n’est pas une affaire de one-night stand. Nous sommes deux partenaires qui sont capables de faire des chèques. Pas pour faire un tour de manège pour deux ou trois ans. Ça permet de dire aux jeunes qui se joignent au programme, on peut vous accompagner longtemps. On ne peut pas réécrire le passé mais on peut influencer le futur. C’est notre projet commun», ajoute Jean Bélanger.

Au Québec, bien des gens connaissent l’entreprise Premier Tech mais très peu sont en mesure de bien expliquer dans quel domaine se spécialise cette entreprise de calibre mondiale présente dans 28 pays.

«Nous sommes dans la robotique, l’horticulture, l’environnement, dans le numérique. La volonté profonde dans notre code génétique est de faire la différence pour aider nos clients à être meilleur dans leur propre marché. Nous avons une volonté d’avoir un impact durable avec des produits qui vont aider à nourrir, à protéger ou à améliorer notre planète» résume le pdg.

Sur une lancée

Sur le plan sportif, la situation difficile de l’équipe au classement mondial s’est grandement améliorée dans le dernier mois et la rétrogradation apparait moins probable.

Sylvan Adams assure que l’équipe a désormais pris son élan. «Tout contrat a une clause de force majeure et nous avons vécu des conditions de force majeure. Notre performance commence à être respectable. Je garantis personnellement que nous n’allons pas finir en-dessous de la ligne.»

Citations:

«Je n’ai jamais vu un athlète aussi fort mentalement que Chris Froome. On a pris une chance en le signant. Jusqu’à maintenant, je dois avouer qu’il n’a pas produit. Il n’a pas mérité comme tel sa sélection. Comme fan de cyclisme, j’espère qu’il va nous surprendre.» – Sylvan Adams.

Fait saillant:

Sur le Tour de France 2022, les coureurs de la formation IPT porteront un maillot spécial dans le cadre de leur projet de création d'un centre de cyclisme au Rwanda, le Field of Dreams. Par ses origines juives, Sylvan Adams s’est dit très touché par sa visite au «pays des mille collines».

Jean Bélanger et Sylvan Adams dévoileront bientôt deux détails importants concernant leur association, notamment pour l’équipe, mais aussi pour le site du futur vélodrome de Bromont. «Jean est mon associé. Dans toutes les affaires de cyclisme, nous sommes ensemble.»

Première étape: une fusée humaine en jaune

En ce début de Tour de France, la première étape semble promise à une fusée humaine qui roulera à près de 60 km/h dans les rues de la capitale danoise.

En ce 1er juillet, jour de la fête du Canada, aucun talent local ne montera sur le podium même si Hugo Houle, annoncé à 17 h 52, pourrait offrir une performance respectable.

Photo Jean-Francois Racine

Après beaucoup de commentaires des athlètes depuis trois jours, mais aussi beaucoup de modifications aux alignements des équipes en raison de la Covid, le Tour s’élancera enfin par un court contre-la-montre individuel de 13,2 kilomètres.

Puissant rouleur

Sur le parcours, le pont de la Reine Louise est réputé comme la voie cyclable la plus empruntée au monde. Les cyclistes se présenteront un par un sur la rampe de départ, pour un circuit en ville qui les emmènera notamment devant les jardins de Tivoli et la Petite Sirène. Les quelques virages ne priveront pas le rouleur le plus puissant d’un gain important.

À moins d’une surprise, deux favoris se détachent : Filippo Ganna, le double champion du monde de la spécialité, et Wout van Aert, vainqueur du dernier chrono de la Grande Boucle l’été dernier.

Les deux coureurs prendront le départ à 17 h 03 et 17 h 04, heure locale. Le champion en titre du Tour de France Tadej Pogacar suivra immédiatement derrière à 17 h 05.

Vitesse folle

Rapidement, le Québécois Guillaume Boivin sera le troisième des 176 cyclistes à s’élancer à 16 h 02. On surveillera également la performance de l’aspirant Primoz Roglic, de Geraint Thomas et du Danois Jonas Vingegaard.

Très habile dans ce genre d’épreuve, le Suisse Stefan Küng pourra prendre le départ du Tour de France malgré un test positif au Covid récemment. Sa préparation a toutefois été perturbée aussi par l’arrivée d’un premier bébé la semaine dernière.

Le premier porteur du maillot jaune devrait être confirmé autour de 19 h au Danemark, soit en début d’après-midi au Québec. La vitesse moyenne sur 13,2 km est estimée autour de 54 km/h.

La météo pourrait influencer le résultat. Qui roulera au sec ou sur surface mouillée?

Entre 16 h et 19 h, les risques de pluie sont évalués à 80 % à Copenhague.