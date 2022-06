Tout un divertissement!

Comédie musicale axée sur les années 1980, le succès de Rock of Ages repose en grande partie sur ces chansons qui ont marqué cette époque. L’adaptation française de ce spectacle, présenté en première au Capitole, est un divertissement musical fort réussi.

À l’affiche jusqu’au 7 août, Rock of Ages met en vedette Lunou Zucchini, Jordan Donoghue, Rémi Chassé, dix comédiens et chanteurs et cinq musiciens, sous la direction de Philippe Turcotte.

Spectacle qui a connu un énorme succès à Broadway, avec 2328 représentations, Rock of Ages, c’est l’histoire de Sherrie Christian (Luno Zuchini), une jeune fille qui quitte son Kansas natal dans l’espoir de devenir actrice à Hollywood.

C’est aussi celle de Drew Boley (Jordan Donoghue), rocker en herbe qui travaille au bar légendaire Bourbon Room - un établissement menacé de démolition - et qui rêve de se faire découvrir et de gloire.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Tout au long des 110 min de la comédie musicale, présentée en deux parties, les succès et les incontournables des années 1980 résonnent.

Les Cum On Feel the Noize, We Built This City, We’re Not Gonna Take It, Waiting for a Girl Like You, Hit Me with Your Best Shot, Keep On Loving You, Don’t Stop Believin’ et plusieurs autres sont du programme. Des chansons qui ne sont pas interprétées dans leur totalité.

Rock of Ages ramène à la vie une période musicale qui n’a pas nécessairement fait l’unanimité à l’époque, mais dont les chansons ont résisté au fil du temps et sont, surtout, enregistrées à tout jamais dans notre cerveau.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Et elles sont bien interprétées par les chanteurs et par le groupe de cinq musiciens. Lunou Zucchini est solide. Elle offre, en blonde, de belles versions de More Than Words, d’Extreme, et de To Be With You, de Mr. Big.

Même chose durant Harden my Heart, de Quarterflash. Sharon James, avec le personnage de l’ancienne étoile du disco Justice Charlier, est l’étoile vocale de la soirée. Elle se distingue durant Shadows of the Night, de Pat Benatar, et Every Rose Has its Thorn, de Poison.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Dynamique et coloré

Lunou Zucchini et Rémi Chassé offrent un beau croisement lors du doublé I Hate Myself for Loving You, de Joan Jett, et Heat of the Moment, d’Asia, avec, en prime, un flash bien réussi.

Rémi Chassé est très convaincant lorsque son personnage de Stacey Jaxx se lance dans Wanted Dead or Alive, de Bon Jovi.

Disons-le tout de suite, c’est joué gros. Très, très gros. On a beaucoup caricaturé cette époque.

Les costumes sont justes et représentatifs de cette période. Les chorégraphies de Steve Bolton sont dynamiques. C’est coloré et ça bouge. La mise en scène de Joël Legendre est efficace.

On joue beaucoup et peut-être un peu trop, par moments, sous la ceinture. L’animateur Lonny a beau rappeler, en début de spectacle, que cette époque était celle où des choses ne seraient plus acceptables aujourd’hui, mais on sourcille un peu en entendant les noms des groupes fictifs Verge de Métal, Érection, et le surnom de Madame Plotte de Régina.

On a eu la très bonne idée d’offrir quelques moments, fort amusants, ici et là, où les chanteurs et comédiens sortent complètement de l’histoire.

Rock of Ages est un bon divertissement estival. C’est léger, festif et ça fait sourire. À la fin, il y avait une évidence marquante. Le public s’était amusé.

Rock of Ages est présenté jusqu’au 7 août au Capitole.