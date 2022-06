Un marché immobilier très cruel pour les nouveaux divorcés

Tous ceux qui sont passés par là peuvent en témoigner, et ils sont nombreux. La rupture amoureuse provoque un appauvrissement des anciens conjoints, surtout quand il s’agit d’un divorce, plus encore lorsqu’il y a la présence d’un enfant.

Il en a toujours été ainsi. Aujourd’hui cependant, les gens qui se séparent se butent à un nouveau mur qui empire l’expérience, et pas juste un peu : l’inaccessibilité du marché de l’immobilier.

À défaut de pouvoir s’y préparer, mieux vaut en être conscient. Ça évitera les déceptions.

Des prix plus élevés de 80 %

Pourtant, les nouvelles sur l’explosion du prix des maisons sont connues de tous, mais on ne le réalise pas pleinement tant et aussi longtemps qu’on n’est pas aux prises avec cette dernière ; on ne se rend pas compte que ce qui a pu être accompli de justesse à deux sera totalement hors de portée en solo.

« Des personnes séparées sortent de mon bureau en larmes, incapables de trouver du financement », rapporte la notaire Stéphanie Bourassa, de Montréal.

Les couples brisés consultent la juriste pour conclure un divorce, vendre une maison ou réviser des testaments. Faute de pouvoir racheter quelque chose, des ex-conjoints se résolvent parfois à vivre en cohabitation dans leur maison, pour le meilleur et pour le pire.

Depuis cinq ans, le prix des unifamiliales a bondi de 80 % au Québec. Certes, ces hausses de valeur laissent présager un bon profit, mais elles font aussi en sorte qu’il est impossible pour les ex d’acheter la part de l’autre.

Avec le fruit de la vente, chacun des conjoints peut partir de son côté avec ce qu’il faut pour faire une mise de fonds sur une nouvelle propriété, mais « le problème, aucun n’a la capacité de racheter dans le même quartier », observe l’actuaire Ryan La Haye, courtier hypothécaire chez Planiprêt.

C’est un moindre mal pour les couples sans progéniture, mais c’est moins drôle quand il faut déraciner l’enfant de son école et trouver deux nouvelles propriétés à distance raisonnable, dans des quartiers accessibles et assez grands pour assurer la garde partagée.

Et encore là, il s’agit peut-être du scénario idéal, car il est de plus en plus fréquent qu’aucun des deux ex n’ait les reins assez solides pour redevenir propriétaire, malgré la revente d’une première propriété.

Les couples qui n’ont pas duré longtemps sont plus à risque de se retrouver dans cette situation. La valeur de leur maison s’est appréciée, mais peu de capital a été remboursé durant la cohabitation. Avec tous les frais engendrés par la séparation, dont la pénalité pour remboursement anticipé de l’hypothèque, il ne reste plus grand-chose des profits générés par la revente.

L’effet des taux d’intérêt

Ce qui surprend le plus, sans doute, c’est l’effet de la hausse des taux d’intérêt. Les anciens conjoints se font tout simplement refuser le financement.

« La solution immédiate, c’est la location d’un appartement, à court ou à long terme », dit le planificateur financier Luc Dubé, pour qui ce genre de situation devient de plus en plus familier.

Seulement depuis janvier, les taux fixes sur les hypothèques de cinq ans ont doublé, passant des 2,5 % à 5 %, dans le meilleur des cas.

Le taux variable, moins élevé, grimpe à la vitesse grand V, et on ignore où l’ascension va s’arrêter. L’impact sur le service de la dette des nouveaux propriétaires, les paiements mensuels, est immense.

Certes, la hausse des coûts d’emprunt pourrait faire fléchir les prix. Mais ça prendra un certain temps, et on ne peut pas présumer que l’accessibilité s’améliorera de façon importante.

Le courtier hypothécaire Brian La Haye se fait philosophe : « Dans les circonstances, certains couples auront plus intérêt à travailler sur le maintien de leur relation plutôt qu’à penser à la séparation à la première difficulté. »

Si ces tentatives tournent à l’échec, il faut au moins réviser ses attentes : ce sera la grosse galère pour se reloger.

Conseils