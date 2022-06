Vols de tracteurs routiers: une série de perquisitions sur la Rive-Nord

Les policiers de Laval ont mené plusieurs perquisitions mercredi dans différentes villes de la Rive-Nord de Montréal dans le cadre d’une vaste enquête portant sur des vols de tracteurs routiers.

Au total, cinq perquisitions ont été effectuées dans des résidences. Celles-ci ont permis la saisie de six armes longues, une arme de poing, une arme artisanale, des armes prohibées (arbalètes, machettes, nunchaku et des étoiles chinoises), une centaine de munitions, des bijoux (une bague et deux montres Rolex), plus de 25 000 $ en argent comptant, ainsi que plusieurs véhicules volés.

Ces perquisitions ont été menées dans le cadre d’une enquête visant un «réseau organisé» qui effectuait des vols de tracteurs routiers dont les remorques contenaient de la marchandise pouvant atteindre une valeur de plus de 2 millions de dollars.