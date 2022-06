Washington déplore «l’érosion de l’autonomie» à Hong Kong, 25 ans après la rétrocession

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé jeudi la solidarité de Washington avec la population de Hong Kong et déploré l’«érosion de l’autonomie» dans le territoire contrôlé par la Chine.

«Il est désormais évident que les autorités de Hong Kong et de Pékin ne considèrent plus la participation démocratique, les libertés fondamentales et l’indépendance des médias comme faisant partie» du système de gouvernance «Un pays, deux systèmes», a dit M. Blinken dans un communiqué, en référence au nom du modèle convenu par la Grande-Bretagne et la Chine lors de la rétrocession en 1997.

M. Blinken a affirmé que la stricte loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2019 avait mené à une «érosion de l’autonomie» du territoire et au «démantèlement des droits et des libertés des résidents de Hong Kong ces deux dernières années».

«Les autorités ont emprisonné l’opposition» et «font des descentes dans des médias indépendants, fermé des musées (...), affaibli les institutions démocratiques», a-t-il dénoncé.

Le dirigeant chinois Xi Jinping s’est rendu à Hong Kong jeudi pour le 25e anniversaire de la rétrocession de la ville. Il a affirmé que Hong Kong avait réussi à «renaître du feu» lors de cette première visite depuis l’écrasement du mouvement démocratique.

L’anniversaire de vendredi, le 1er juillet, marque également la mi-parcours du système de gouvernance «Un pays, deux systèmes», selon lequel la ville doit conserver une certaine autonomie jusqu’en 2047.