Wimbledon : Denis Shapovalov ne l’avait pas

L’Ontarien Denis Shapovalov a livré une performance en dents de scie au deuxième tour du tournoi de tennis de Wimbledon, jeudi, et cela lui a valu une défaite en quatre manches de 6-2, 4-6, 6-1 et 7-6 (6) aux mains de l’Américain Brandon Nakashima.

• À lire aussi: Biance Andreescu éliminée au deuxième tour à Wimbledon

Conséquemment, il ne reste plus de Canadiens en lice dans le tableau principal de l’événement, autant chez les hommes que les femmes.

«Shapo» a encore une fois vécu des hauts et des bas contre un rival moins bien classé que lui. Contrairement à son duel de première ronde, qu’il a remporté en cinq sets contre le Français Arthur Rinderknech, 62e au monde, il n’a pu s’en sortir face au détenteur du 56e échelon de l’ATP.

Le 16e joueur du circuit professionnel a commis les huit doubles fautes de cet affrontement de 2 h 19 min. Il a conservé un faible pourcentage de réussite de 46 % sur son premier service et a vu Nakashima réaliser quatre bris en six occasions. L’athlète de l’unifolié a dominé 32 à 22 au chapitre des coups gagnants, mais a totalisé 30 fautes directes, 16 de plus que son opposant.