Comment vivre à deux quand on pense différemment ?

Rendue à 55 ans, je viens de vivre ma sixième grande rupture de couple. Et celle-là, je ne l’avais pas vue venir, car je croyais enfin être avec un homme qui me comprenait et qui était capable d’accepter ma façon désinvolte de regarder la vie.

Mais comme tous les autres, mon « je-m’en-foutisme » a fini par le décevoir. Ils me trouvent tous drôle au début, mais finissent par se lasser et par vouloir une femme ordinaire qui cuisine bien, qui tient bien la maison et qui ne fait pas de vagues.

Mais je ne suis pas comme ça et je ne le serai jamais. Comment se fait-il que mes parents, eux, aient pu durer quarante ans ensemble, et que moi ça foire après un certain temps, plus ou moins long selon le degré de patience du gars ?

Tous mes chums, sans exception, m’ont servi l’argument fatal de « leur patience qui avait atteint sa limite pour supporter quelqu’un d’aussi imprévisible que moi ». C’est vrai que je ne suis pas maîtresse de maison idéale. Mais suis-je si épouvantable que ça, pour ne pas mériter qu’on me donne ma chance à long terme ?

Mes parents étant décédés, je n’ai aucun moyen de vérifier ce qui avait fait que la mayonnaise avait, comme on dit, pris entre eux, malgré le fait que mon père me ressemblait sur le plan du comportement. Peut-être qu’on supporte ça d’un homme et pas d’une femme ?

Une qui aimerait qu’on l’accepte comme elle est

Selon François St Père (psychologue spécialisé en thérapie de couple) qui a écrit en collaboration avec France Duval Amoureux et heureux malgré nos différences : « Pour réussir une vie à deux ça nécessite un heureux mélange de tolérance et d’acceptation des différences. Et pour y parvenir, ça nécessite des compromis et des sacrifices de part et d’autre. »

Toujours selon eux, « comme la personnalité est cristallisée à 30 ans, il faut se montrer réaliste quand on demande des changements à notre partenaire ». Avec les vôtres, l’étiez-vous dans vos attentes face à l’autre ? Comme il s’agit de votre bonheur futur et vu le fragile équilibre d’un couple, si vous envisagez de vous engager de nouveau, il me semble qu’un sérieux retour sur vous-même serait pertinent pour mesurer tant votre capacité à vous engager que celle d’opérer les changements nécessaires pour ne plus faire face au rejet.