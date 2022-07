Des recherches infructueuses

Après 48 heures de recherches intensives, les opérations pour retrouver Charleric Ouellet, un homme de 28 ans dont la famille est sans nouvelles depuis mercredi, ont été suspendues vendredi à 16 h.

Les autorités devaient réévaluer les options afin d’élaborer une stratégie pour la suite des recherches. La police de Québec a redéployé son unité de recherche dans un secteur boisé du rang Saint-Ange, dans l’ouest de la ville près de Saint-Augustin-de-Desmaures, où l’homme a été vu pour la dernière fois vers 15 h le 29 juin.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

En matinée vendredi, l’Unité de recherche et de sauvetage (URS) du SPVQ a repris l’investigation des lieux assistés de maîtres-chiens, d’un drone et d’une équipe de bénévoles de l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage.

Des membres de l’URS ont entre autres marché le long de la voie ferrée sur une distance d’environ 6,5 kilomètres en vérifiant jusqu’à 30 mètres de chaque côté.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Des plongeurs de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur place afin d’explorer deux bassins situés sur une fraisière. Des bénévoles ont également collaboré à l’opération.

Vie en danger

Les informations recueillies jusqu’à maintenant par les policiers laissent croire que la vie du jeune homme serait en danger s’il n’est pas retrouvé rapidement.

M. Ouellet a un trouble neurodéveloppemental qui l’amène à être craintif. Le disparu mesure 1,81 m (5 pi 11 po) et pèse 64 kg (141 lb). Il a les cheveux noirs mi-longs et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt bleu foncé, des pantalons bleus et des souliers gris.

— Avec la collaboration de Dominique Lelièvre