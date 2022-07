Heureux d’être enfin à «la maison»

Il a passé les deux dernières années au soleil, mais le Cubain Yordan Manduley n’a jamais oublié Québec. Dans l’interminable attente de son visa, le puissant frappeur suivait sur le web les performances de l’équipe qu’il avait si hâte de retrouver.

« L’attente était tannante, mais je voulais vraiment revenir. Je veux gagner un deuxième championnat avec cette équipe [après 2017] », a raconté le joueur d’arrêt-court, vendredi, par l’entremise du traducteur des Capitales, Raymond Boisvert.

« Les Capitales, c’est la première équipe professionnelle avec laquelle j’ai joué hors de Cuba, rappelle Manduley. J’ai toujours aimé jouer ici. Nous avons gagné un championnat. Je me sens à la maison et j’ai l’impression d’être une pièce importante de cette équipe. »

Au Venezuela et à Cuba

Il y a une semaine que Manduley est arrivé à Québec en compagnie de son compatriote Yoelkis Guibert.

S’il rêvait de finalement amorcer cette sixième saison sous les ordres de Patrick Scalabrini, ce dernier commençait aussi à avoir plutôt hâte de les voir en ville, ses deux joueurs cubains annoncés... en avril.

La COVID-19 ayant contraint les Capitales à annuler la campagne 2020, puis à mettre en place, avec les Aigles de Trois-Rivières, Équipe Québec pour la saison 2021, Manduley a évolué au Venezuela et dans son pays natal durant les deux dernières années.

En 70 matchs l’an passé avec Holguin, l’équipe de sa ville d’origine, le vétéran de 36 ans a maintenu une impressionnante moyenne au bâton de ,361.

Manduley disputait vendredi son deuxième match avec les Capitales depuis son retour. Ni lui ni Guibert n’ont fait le déplacement dans le comté de Sussex en raison d’un problème administratif.

De lents débuts

Le vétéran n’a pas encore atteint les buts depuis son retour ; Scalabrini n’est pas inquiet pour autant.

Même chose en ce qui concerne Guibert, 27 ans, qui jouait à Santiago de Cuba, et qui était donc le rival de Manduley avant que les deux n’arrivent avec les Capitales.

Aussi considéré comme très talentueux, le voltigeur a frappé une fois en lien sûr à ses huit premières présences au bâton.

lanceurs, rappelle leur entraîneur. Aussi, ça lance plus fort dans la Ligue Frontier qu’à Cuba, où ce sont plus des balles à effets. »

« Je sais que ça va prendre un ajustement, mais je sais aussi qu’ils vont être capables de s’ajuster, car ce sont deux très bons frappeurs », ajoute-t-il.

Les Capitales coulés par une pluie de circuits

Le premier match en trois ans entre les Capitales et les Aigles de Trois-Rivières a pris des allures de concours de circuits, vendredi, et ce duel de longues balles n’a pas été en faveur de Québec, qui s’est incliné par la marque de 7 à 4 au Stade Canac.

C’est en quatrième manche que tout s’est écroulé pour la troupe de Patrick Scalabrini. Impérial jusque-là, comptant déjà six retraits sur des prises à sa fiche, le droitier Michael Austin (4-2) a accordé trois circuits, dont un de trois points à Elliott Curtis.

L’Américain a alloué deux de ces trois claques alors qu’il y avait déjà deux retraits à la manche.

Sa soirée de travail s’est arrêtée là, et les Capitales, qui avaient les devants 3 à 0 avant ce désastre, se voyaient maintenant menés par quatre points.

« On avait connu une grosse manche avant, qui, on le croyait, allait nous donner du momentum, a pointé le gérant Patrick Scalabrini après la rencontre. Mais il faut leur donner du crédit, ils se sont ajustés très rapidement à ce que Mike faisait et ça nous a fait très mal. »

McAdams se reprend

En raison de la pandémie, les deux équipes québécoises ne s’étaient plus affrontées depuis 2019. L’an dernier, elles avaient allié leurs forces pour mettre sur pied Équipe Québec.

Mais vendredi, la rivalité reprenait et après un voyage difficile dans le comté de Sussex, c’est Josh McAdams qui a ouvert les hostilités en deuxième manche pour les locaux, qui jouaient vendredi en rouge, en cette fête du Canada, devant les près de 2300 spectateurs.

Le frappeur désigné a claqué l’offrande de Sam Belisle-Springer (6-2) loin derrière la clôture au champ gauche, permettant du même coup à Kyle Crowl et à Jonathan Lacroix de croiser le marbre.

Mais Martinez l’imite

Carlos Martinez a toutefois fait pareil deux manches plus tard, expédiant la balle presque au même endroit.

Puis, Canice Ejoh et Curtis ont placé le match hors de portée pour Québec.

Kyle Crowl a bien cogné à son tour la longue balle en quatrième, mais ce fut l’ultime coup d’éclat des Capitales dans cette confrontation.

« Collectivement, c’est un peu compliqué de générer de l’offensive depuis un moment, a commenté Scalabrini. Mais on a confiance en nos hommes et on sait que leurs lanceurs sont dans les bas-fonds de la ligue pour les points mérités, alors on est confiant de gratter et d’être capable d’aller chercher des points [dans le reste de la série]. »