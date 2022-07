Le meilleur rhum épicé au monde vient du Québec

Le Morbleu remporte les honneurs dans une prestigieuse compétition internationale.

C’est le 24 juin dernier, tel un cadeau de la Saint-Jean-Baptiste, que les dirigeants de la Distillerie Mariana à Louiseville, en Mauricie, se sont vu décerner le prestigieux prix Best of Class qui couronne le meilleur rhum épicé au monde pour le Morbleu. Cette annonce a eu lieu dans le cadre du San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) 2022.

Photo courtoisie

Fondée en 2000, la SFWSC est la plus importante et la plus ancienne compétition de spiritueux en son genre. Chaque année, les producteurs de plus de 60 pays soumettent près de 5000 produits à la compétition. Les gagnants du SFWSC 2022 sont sélectionnés lors de dégustations à l’aveugle par un panel de juges et d’experts. Le prix est décerné seulement lorsque tous les juges d’un panel attribuent la première position à un même spiritueux, ce qui a été le cas du rhum Morbleu.

« C’est un honneur pour nous de contribuer au rayonnement des distilleries québécoises en nous démarquant dans une compétition aussi prestigieuse », explique Philippe Leblanc, propriétaire de la Distillerie Mariana. « Voir le Morbleu couronné “meilleur rhum épicé au monde” positionne Mariana comme un joueur de calibre international », a ajouté M. Leblanc.