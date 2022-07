Okonomiyaki au jambon croustillant et mayonnaise Kew pie

Connaissez-vous ce classique de la cuisine japonaise, cette crêpe à base de légumes et garnie d’une sauce Otafuku composée de sauce aux huîtres, de ketchup et de sucre brun ?

Les tabliers Zeste se sont fait un plaisir de vous concocter une recette simple et composée de produits facilement retrouvables dans les grandes surfaces. Du chou, des carottes, du gingembre et plusieurs autres saveurs vous feront voyager sans quitter le confort de votre cuisine. De plus, nous garnissons cette crêpe de légumes avec une mayonnaise japonaise légèrement sucrée et originaire aussi du Japon, la mayonnaise Kewpie.

Itadakimasu !

