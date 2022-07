Pour l'Union Européenne, la reconstruction de l'Ukraine devra inclure un volet environnemental

Le plan de reconstruction de l’Ukraine, discuté lundi et mardi en Suisse, devra inclure un volet environnemental en vue du rétablissement des écosystèmes ravagés par la guerre, a estimé le commissaire européen Virginijus Sinkevicius, qui avait évoqué un « écocide » au cours d’une récente visite dans ce pays en guerre.

Destructions massives de forêts, terres agricoles minées et polluées par les substances chimiques répandues par les armements et les munitions, cours d’eau et sols contaminés autour de sites industriels bombardés... En plus du bilan humain et des infrastructures dévastées, l’environnement paie un lourd tribut en Ukraine, a jugé le commissaire à l’Environnement dans un entretien avec l’AFP.

« Il faut voir l’ampleur du désastre engendré par la stratégie russe : il y a les vies et les destins humains brisés, les familles séparées et, aussi, les dégâts environnementaux. Quand vous arrivez en forêt et que vous voyez 700 hectares détruits, soufflés et réduits à des tranchées, c’est bouleversant, c’est un crime de grande envergure », a-t-il fait valoir.

Le 23 juin, Virginijus Sinkevicius avait constaté ces dégâts dans les espaces forestiers autour de Kiev. « Cela prendra des générations pour réparer cet écocide. Mais nous le ferons, l’Ukraine retrouvera son environnement unique », avait-il déclaré sur Twitter, même si la qualification d’écocide est encore absente de l’appareil législatif de l’UE.

« Ce coût environnemental augmente chaque jour davantage, car les mesures barbares du côté russe ne s’arrêtent pas : ils bombardent des usines chimiques, ils menacent et s’emparent de centrales nucléaires, ils s’en prennent à des installations de traitement de l’eau et laissent s’échapper des eaux usées », observe le commissaire européen.

« Donc, les niveaux de pollution ne font qu’augmenter » et, outre les bombes et autres munitions lâchées sur le territoire ukrainien, « il y a des milliers de tonnes de matériel militaire russe détruit, des déchets métalliques avec du pétrole brûlé » et des substances potentiellement toxiques, explique-t-il.

Une conférence réunit la semaine prochaine à Lugano (Suisse) pays alliés de l’Ukraine, institutions internationales et secteur privé pour ébaucher un « plan Marshall » de reconstruction et ce programme devra « absolument » comporter un volet environnemental, estime Virginijus Sinkevicius.

« Cela va être pris en compte (...) Nous travaillons étroitement avec le gouvernement ukrainien sur la méthodologie pour collecter des informations », souligne-t-il, tout en se disant incapable de déterminer une somme pour les actions en vue du rétablissement des écosystèmes détruits — replanter les forêts, dépolluer les terres agricoles et les cours d’eau.

« Nous avons une occasion unique de reconstruire ce pays d’une manière plus propre, mais, en même temps, si on peut reconstruire des infrastructures, il faut des centaines d’années pour que les forêts repoussent », a-t-il souligné.