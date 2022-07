Sharks: le grand ménage à San Jose

Les Sharks de San Jose ont renvoyé leur entraîneur-chef Bob Boughner ainsi que la plupart de ses assistants, vendredi.

L’équipe californienne semble vouloir faire table rase depuis que le directeur général Doug Wilson a annoncé son retrait permanent de ses fonctions en avril dernier. L’ancien défenseur vedette de la Ligue nationale de hockey était en poste depuis 2003 et il a laissé les rênes entre les mains de son adjoint Joe Will.

«Alors que nous progressons dans notre recherche du prochain directeur général des Sharks après 19 saisons sous le leadership de Doug Wilson, il est devenu apparent que l’organisation est dans un processus d’évolution», a indiqué Will par voie de communiqué.

Le grand ménage chez les «Requins» concerne également les entraîneurs adjoints John MacLean et John Madden, ainsi que le coordonnateur vidéo Dan Darrow. Sous Boughner, San Jose n’a pu atteindre les séries éliminatoires lors des deux dernières campagnes, montrant un bilan total de 53-65-20.

«Les deux dernières saisons et plus ont été extrêmement éprouvantes – sur la glace et à l’extérieur – et Bob et son personnel ont travaillé admirablement dans des circonstances très difficiles. Ce changement n’est pas une critique de leur performance, mais la reconnaissance de la réorganisation complète qui nous apparait dans l’intérêt supérieur de l’équipe», a expliqué le DG intérimaire.

«Le vrai problème est que nous avons raté les séries lors des trois dernières campagnes, ce qui n’est pas acceptable pour notre propriétaire, notre organisation, ou nos partisans», a ajouté Will.

Préparer le terrain

Il restait une année au contrat de Boughner, qui devait mettre la main sur 1,5 million $ en 2022-2023, mais l’équipe a décidé de repartir d’une feuille blanche afin «de permettre au prochain directeur général des Sharks d’avoir l’autonomie complète sur la composition du personnel d’entraîneurs sur la glace.»

L’homme de 51 ans avait d’abord été engagé par les Sharks à titre d’entraîneur adjoint en 2019-2020, mais avait rapidement monté en grade en raison du départ de Peter DeBoer après seulement 33 matchs.

Avant son deuxième séjour chez les Sharks, lui qui a été assistant de 2015 à 2017, le natif de Windsor a dirigé les Panthers de la Floride. Il a également été l’adjoint de Scott Arniel derrière le banc des Blue Jackets de Columbus en 2010-2011.