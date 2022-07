Trois vins pour le congé civique

Quoi de mieux pour souligner l’anniversaire de la création du Dominion du Canada de 1867 et son régime monarchique – rappelons que c’est la joyeuse reine Victoria qui accorda la sanction royale au très francophile British North America Act en mars de la même année – que de siroter trois vins aux caractères fort différents. Un peu comme le Québec (déjà annexé par le Haut-Canada lors de l’infâme Acte de l’Union de 1840), la colonie du Nouveau-Brunswick et celle de Nouvelle-Écosse: un authentique, un festif et une curiosité.

Buvez moins. Buvez mieux.

De Morgenzon, DMZ Syrah 2018, Simonsberg-Stellenbosch, Afrique du Sud 18,85$ - Code SAQ 12786725 – 14% - 2 g/L

Une syrah juteuse et savoureuse à souhait. La bouteille étant bouchée par une capsule à vis et la syrah étant un cépage qui développe facilement des notes de réductions, ces dernières sont présentes en ouverture, mais s’estompent rapidement après quelques minutes d’aération. On devine de jolies notes de poivre, de cerise, de cassis et une touche d’eucalyptus. Bonne amplitude en bouche avec des tanins souples. C’est coulant, un poil moderne tout en étant d’une grande digestibilité. Le tout étant proposé à prix d’ami. Un bel exemple de la qualité et de la personnalité propre des vins d’Afrique du Sud.

*** $$

Elian Da Ros, Le Vin est une fête 2019, Côtes du Marmandais, France 23,35$ - Code SAQ 11793211 – 12,5% - 1,5 g/L

Retour en force du vin festif élaboré par le talentueux Elian Da Ros dans le Sud-Ouest. Depuis quelques années, le vin a énormément gagné en précision et en fruité. L’assemblage lui-même a d’ailleurs changé avec le merlot qui s’est effacé (à peine 20% par rapport à 60% dans le passé) au profit du cabernet-franc (40%) et l’abouriou (40%), un cépage local. Bien expressif avec des notes de prune, de figue, de fraise et une touche de fumée. En bouche, le vin montre un corps léger, frais et fruité avec des tanins finement granuleux. Bref, c’est la fête dans le verre!

*** $$ 1⁄2

Charles Gonnet, Chignin-Bergeron 2020, Vin de Savoie, France 33,00$ - Code SAQ 14957866 – 14% - 5 g/L

On termine avec une très belle découverte. Et surtout, ne vous fiez pas au taux de sucre affiché: le vin est parfaitement sec en bouche. De la roussanne savoyarde qui étonne par sa fraîcheur et sa délicatesse. Un nez superbement parfumé de violette, de lys, de pêche blanche et d’anis. C’est ample et généreux tout en montrant une acidité fine et vibrante. Longue finale ponctuée par une touche capiteuse, des amers de qualité et un fruité qui enrobe le tout avec brio. Un vin de gastronomie qu’on prendra soin d’ouvrir 30-45 minutes à l’avance tout en évitant de le servir trop froid.

*** 1⁄2 $$$ 1⁄2