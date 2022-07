CANTIN BLANCHETTE, Bibiane



À Pointe-Claire, le 12 juin 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Bibiane Cantin, épouse de Monsieur Noël Blanchette. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louis (Denise), Hélène (Sylvain), Daniel (Jeannette), Denis (Sophie) et Andrée (André), ses petits-enfants adorés Ariane, Stéphanie (Kim), Michel, Kristin, Catherine et Alexandre, ses sœurs Henriette et Odile (Fernand), ses belles-sœurs Muriel, Ghislaine et Liliane, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que son amie Rita. Elle est allée rejoindre sa sœur Denise, ses frères Paul-André, Michel et Vianney, ainsi que sa belle-sœur Murielle et son beau-frère Roger.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Vent de l'Ouest, section Signature, pour leur soutien et les bons soins prodigués.