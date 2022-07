EVERELL, Antonine Lefrançois



A son domicile, le 28 juin 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Antonine Everell, épouse de monsieur Paul-Henri Everell. Elle était la fille de feu Marie-Anna Filion et de feu monsieur Charles Lefrançois. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifMadame Lefrançois laisse dans le deuil son époux monsieur Paul-Henri Everell ; ses enfants : Pascale et Nicolas ; ses petits-enfants : Alexandra Everell, Tommy-James Hawey-Everell et Juliette Everell-Beaudoin; ses sœurs : Marie-Marthe (Maurice Lavallée) et Janette ; sa belle-sœur : Renée Everell (feu Amédé Huot) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Carmelle Lefrançois (feu Louis-Philippe Mercier)