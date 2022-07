BARRETTE, Monique



C'est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de dame Monique Barrette, le 9 juin 2022, à l'âge de 96 ans et 9 mois. Elle était l'épouse en premières noces de feu monsieur Arthur Légaré et en secondes noces de feu monsieur Lionel (Léo) Moisan. Elle était la fille de feu monsieur Ernest Barrette et de feu dame Yvonne Cantin. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances aule mercredi 6 juillet de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h 30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Barrette laisse dans le deuil ses fils : Gaston (Marie Gagnon), Jacquelin (Micheline Gingras), André (feu Carole Cantin) et François (Nathalie Thibault); ses petits-enfants : Martin (Amélie), Sophie (Dominic), Jean-Pierre (Geneviève), Isabelle (Guillaume), Sylvain (Marie-Ève), Émilie (René), Ariane, Alexis et Luka; ses arrière-petits-enfants : Éliane, Victor, Dorothée, Gabriel, William, Thomas, Alexis, Mathis, Justin, Emrick et Marilou; ses frères et sœurs : feu Willie (feu Georgette Gingras), feu Fernand (Marie-Reine Dion), feu Marc-André (feu Blanche-Aimée Paquet), feu Sœur Lorraine, S.N.D.P.S, feu Lucille (feu Adrien Bouchard) et feu Gérard Cantin (Évelyne Thibodeau); les enfants de feu son époux Lionel Moisan : Lise, Michel (Manon Pasche), Renée (feu Serge Loiseau) et Sylvie; les petits-enfants : Julie, Patcha (Julio), Julien (Nora), François (Geneviève) et Catherine (Mathieu); les arrière-petits-enfants : Mina Soraya, Alexia, Nicola, Elisa, Nathaniel, Léonie, Ézékiel, Luc, Léo, Alexis, Henri, Luce et Flavie; son beau-frère Marcel Moisan (Émilie Barriault) et sa belle-soeur feu Jacqueline Moisan (Gérard Germain), ainsi que plusieurs ami(e)s, neveux, nièces, cousins et cousines des familles Barrette et Légaré. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement de St Raymond pour leur dévouement exceptionnel, leur chaleureuse bienveillance et les soins prodigués avec respect et délicatesse. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf : www.jedonneenligne.org/fsportneuf ou au 700 rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront également disponibles au salon ainsi qu'à l'église.