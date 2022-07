ROY, Oscar



Le 22 juin 2022, au département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, est décédé paisiblement, à l'âge de 84 ans, le Père Oscar Roy, eudiste. Né le 22 décembre 1937 à Nigadoo, Nouveau-Brunswick, il était le fils de feu Joseph Roy et de feu Lydia Haché.Il a fait ses études au Petit Séminaire de Bathurst et au Séminaire des Eudistes à Charlesbourg. Il est devenu membre de la Congrégation des Eudistes en 1960 et a été ordonné prêtre à Limbour (Gatineau) le 2 mai 1964. Il a fait par la suite une licence en droit canonique (Rome) et un diplôme en liturgie (Institut catholique de Paris). On le retrouve donc, à son retour, professeur au Grand Séminaire de Halifax, en service paroissial au diocèse de Bathurst, à Gagnon sur la Côte-Nord, à St-John the Baptist au diocèse de Buffalo et à St-Joseph-du-Moine en Nouvelle-Écosse. Il accepte pour quelques années la fonction de directeur spirituel des séminaristes au Grand Séminaire de Tijuana (Mexique) et revient vicaire à la paroisse Blessed Sacrement au diocèse de San Diego, du côté américain de la frontière. Il a également été aumônier chez les Sœurs Servantes de Jésus-Marie (Hull), avant de prendre sa retraite à la Maison des Eudistes à Charlesbourg.Outre les membres de sa famille eudiste, il laisse également dans le deuil son beau-frère Olivier Thériault (feu Bernice); ses neveux et nièce : Luc (Danielle), Yves Thériault (France), Josée (Loumo) et Greg.Prions le Père des miséricordes que le Père Oscar a servi fidèlement tout au long de sa vie pour qu'il soit reçu dans la Joie du banquet éternel.