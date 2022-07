600 ménages sans logement au Québec

Au moins 600 ménages locataires au Québec n’ont pas réussi à signer un nouveau bail en date du 1er juillet.

Une problématique qui se retrouve dans toutes les régions du Québec.

«Les centaines de ménages locataires qui sont toujours sans logis et tous ceux qui s’ajouteront au cours des jours et des semaines à venir sont des révélateurs d’une crise beaucoup plus profonde», dénonce la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Selon l’organisme, 118 familles à Montréal et 55 à Québec sont toujours à la recherche d’un toit.

Du côté du gouvernement, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation mentionne être au courant de la situation et travaille fort avec son équipe pour trouver des solutions.

«Le 1er juillet a été effectivement très occupé pour nos équipes. Il faut continuer de mettre en place des mesures structurantes à court, moyen et long terme. Le plan d’action pour les déménagements que nous avons mis en place a été efficace. Personne n’a dormi à la rue. Je remercie les offices d’habitation qui sont arrivés à loger de façon permanente de nombreux ménages. Le travail des offices d’habitation se poursuivra encore quelques temps. Les équipes sont disponibles 7 jours sur 7 jusqu’au 18 juillet donc si vous êtes dans le besoin, n’hésitez surtout pas à les contacter. Ce sont plus de 2 G$ que nous avons annoncé pour rénover et construire du logement social et abordable ainsi depuis 2018. Si les gouvernements précédents avaient autant investi que nous, nous n’en serions pas là aujourd’hui», souligne Andrée Laforest.