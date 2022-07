DEPEYRE, Marc



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 25 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Marc Depeyre, époux de dame Aline Garneau, fils de feu Roméo Depeyre et de feu Marcelle Fraser. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Aline Garneau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garneau : Laurette (feu André Vézina), Lise (Marc-André Martel), feu Pierre (Pauline St-Pierre) et Jacques (Lindsay Kaluzy), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du saint-Sacrement pour les soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com