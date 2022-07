MARTINEAU, Marie-Paule



À son domicile, le 25 juin 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Marie-Paule Martineau. Fille de feu madame Germaine Légaré et de feu monsieur Fridolin Martineau. Elle demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. Elle laisse dans le deuil son fils: Steve Lachance (Annie Melançon); ses petits-enfants: Thomas Lachance (Tanya Quirion) et Coralie Lachance; ses frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 18h à 19h,Les cendres de madame Martineau seront déposées au columbarium de la Seigneurie avec celle de son conjoint.