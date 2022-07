RODRIGUE, Claude



Au Domaine St-Dominique, le 21 juin 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Claude Rodrigue, fondateur de Rodrigue Métal, époux de dame Lise Gosselin. Il était le fils de feu monsieur Hector Rodrigue et de feu dame Elise Champagne. Natif de St-Georges-de-Beauce, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mercredi 6 juillet de 19 h à 21 h. Le jeudi 7 juillet de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, ses enfants: Sylvie (Marc-André Laflèche), Paule et Carl; ses petits-enfants: Marie-Ève, Valérie, Myriam, Sarah-Maude, Michaël et Théo; ses frères et sœurs: feu Roger (Mariette Lachance), feu Andrée, Diane (feu Georges-Émile Bilodeau), Germain, Lucie, Rémy et Aline (Normand Dextras); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin: feu Réginald (Deliska Bérubé) et Marjolaine (André Pellerin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD St- Dominique pour leur attitude bienveillante, leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418 656-8711