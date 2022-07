GAUMOND, Guy



À La Maison d'Hélène, le 27 mai 2022, à l'âge de 61 ans et 5 mois, est décédé monsieur Guy Gaumond, fils de madame Aline Blais et de feu monsieur Paul-Eugène Gaumond. Il demeurait à Saint-Vallier.Aucun événement funéraire n'est prévu, mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Outre sa mère Aline Blais, il laisse dans le deuil ses enfants: Olivier, Jérémie (Josée Bourgault), Naomie (Catherine Poirier); son petit-fils Louis-David; ses frères et soeurs: Michel (Jacynthe Corriveau), Line, Pierre et Serge (Johanne Marcoux); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.