GIGUÈRE, Nina



À l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 juin 2022, à l'âge de 64 ans (

) est décédée Nina Giguère, épouse de Roger Robichaud, fille de feu monsieur Victor Giguère de Sainte-Aurélie. Outre son époux Roger Robichaud, elle laisse dans le deuil sa mère Gertrude Allen, ses soeurs: Noan (Richard Poulin), Anny (Cornelius King), Linda (Robert Parent); son frère Marco (Linda Prosenyak), ses nièces: Rébecca et Mégan; ainsi que de nombreux oncles, tantes et amis. La disposition des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Sainte-Aurélie en toute intimité. Un merci à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et spécialement à l'équipe des soins palliatifs.